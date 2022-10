Moselle : à Montigny-lès-Metz, début du chantier de la zone de loisirs à la fin de l’année 2022

La future zone de loisirs sur le site de la Vacquinière est l’un des projets majeurs de la ville de Montigny-lès-Metz (Moselle) pour la période 2022 – 2023. Ce programme d’aménagement portera sur la création d’une aire de loisirs pluridisciplinaire, multigénérationnelle et inclusive. Le site sera situé sur une parcelle communale de près de 24 000 m², à proximité du château de Courcelles et du jardin botanique. Le coût prévisionnel du projet est d’environ 1 million d’euros.

Attendu au printemps 2023, le site comprendra, entre autres, le plus grand pumptrack du département avec trois pistes de 3 500 m² et un terrain de football à cinq. S’y ajouteront un terrain de basket, des agrès de fitness et de musculation, une aire de jeux pour enfants et des tables de pique-nique. La future zone de loisirs sera équipée par ailleurs d’un éclairage performant.

Pour ce projet, la Ville travaille en concertation avec un architecte des Bâtiments de France. Elle a également fait appel à un architecte paysagiste et à un bureau de maîtrise d’œuvre en vue d’en faire un site inédit.

Les consultations à destination des entreprises sont en cours et le chantier devrait commencer dès la fin de l’année 2022.