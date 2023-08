Moselle : à Dieuze, travaux de réhabilitation de la déchetterie

Les travaux menés au sein de la déchetterie de Dieuze, dans le département de la Moselle, suivent leur cours. Cette opération, lancée par la Communauté de communes du Saulnois, a commencé en juillet 2023 et va durer cinq mois.

Le chantier consiste à réaménager, à moderniser et à sécuriser ce site qui date de 1990. Par ailleurs, l’agrandissement de l’infrastructure, notamment des quais, est également prévu. Cette extension permettra à la déchetterie d’accueillir des quantités plus importantes de déchets.

L’opération, qui s’élève à près de 800 000 euros, est financée par différents acteurs publics dont l’État et la région Grand Est. À terme, elle devrait permettre à l’infrastructure d’être plus fonctionnelle et plus pratique.

Tout au long de ce réaménagement, le site sera fermé au public. La Communauté de communes du Saulnois invite les habitants de la ville à se rendre dans les déchetteries les plus proches, dont celles de Château-Salins et d’Albestroff.