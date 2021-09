Mortagne-sur-Sèvre : une seconde jeunesse pour la bibliothèque Le Marque-Page

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Plusieurs travaux sont prévus pour restaurer la bibliothèque Le Marque-Page de Mortagne-sur-Sèvre.

La bibliothèque Le Marque-Page, située à Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), aura une nouvelle apparence d’ici septembre 2022. L’établissement fait depuis fin septembre 2021 l’objet d’importants travaux de rénovation. Cette opération, financée par la Région des Pays de la Loire, la préfecture et le Département de la Vendée, a pour objectif d’accueillir les lecteurs dans de meilleures conditions. En attendant l’achèvement du chantier, la bibliothèque a pris place dans la salle Hippolyte-Hisson (accès par l’allée des Peupliers entre la Banque Postale et l’école), et se trouve en mesure de recevoir ses habitués.

Le projet consiste à augmenter de manière significative la surface de l’infrastructure. À sa réouverture, elle passera de 185 m² à plus de 310 m². Cette extension permettra d’optimiser l’accueil des groupes et d’étoffer l’offre d’animation, dont les spectacles et les projections. Par ailleurs, l’opération vise à mettre le lieu aux normes d’accessibilité. À ce titre, les sols seront au même niveau afin de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite.

Le chantier inclut, en outre, la reprise de l’isolation, dans le but de réaliser des économies d’énergie, ainsi que la création d’espaces dédiés aux enfants et aux adolescents, d’un salon de lecture, d’une terrasse extérieure et de zones de prêts. Enfin, davantage de surfaces vitrées vont être aménagées pour favoriser la lumière naturelle.