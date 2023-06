Mort sur un chantier du Grand Paris Express : amende de 250 000 € pour Dodin Campenon Bernard

Le 28 février 2020, Maxime Wagner, 37 ans, travaillait à Villejuif dans un tunnelier sur le prolongement de la ligne 14 du métro parisien.

Alors qu'il était agenouillé en plein déplombage d'une conduite, celle-ci, qui aurait dû être attachée, a fait un "coup de fouet", le frappant violemment à la tête. Victime d'un traumatisme crânien sévère, Maxime Wagner mourra des suites de ses blessures plusieurs semaines plus tard.

Amende et prison avec sursis

Poursuivis pour homicide involontaire, l'entreprise Dodin Campenon Bernard qui l'employait et deux de ses supérieurs hiérarchiques, le chef d'attaque et le directeur des travaux, ont été condamnés jeudi 29 juin par le tribunal de Créteil.

Une peine de 250 000 € d'amende pour l'entreprise et une peine de quatre mois de prison avec sursis pour les deux hommes.

Pour le parquet, les consignes de sécurité n'étaient pas assez claires, ce qui engageait la responsabilité des prévenus. Il avait ainsi requis une amende de 250 000 euros contre Dodin Campenon Bernard, dont le chiffre d'affaires enregistré en 2022 était de 271 millions d'euros.

"On se sent impliqués dans l'accident, mais pénalement nous n'avons rien à nous reprocher", s'était défendu à la barre le directeur juridique de l'entreprise, qui a indemnisé une partie de la famille de la victime. "Au plus profond de nous-mêmes, nous estimons avoir fait tout ce que nous pouvions et devions faire en matière de prévention", avait-il ajouté.