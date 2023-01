Mort d’un Pritzker : Balkrishna Doshi

© Photos Courtesy of VSF

Il avait reçu, tardivement, la plus prestigieuse récompense que le monde de l’architecture accorde à ses représentants les plus méritants. Lauréat en 2018 du Prix Pritzker décerné par la Fondation Hyatt, Balkrishna Doshi, né en 1927, est décédé ce 24 janvier 2023 à Ahmedabad (Inde).

Disciple de Le Corbusier, Doshi avait travaillé dans l'atelier parisien de la rue de Sèvres entre 1951 et 1954. De retour en Inde, il dirige pour Corbu des chantiers à Chandigarh (Pendjab) et Ahmedabad (Gujarat). Diplômé de l'école de Bombay, il a réalisé plus d'une centaine d'édifices, essentiellement à Ahmedabad où est installée son agence, la Fondation Vastu Shilpa.

Pétri des influences du maître de La Chaux-de-Fonds aussi bien que du rationalisme poétique de l'américain Louis Kahn, auprès duquel il travaillera également (entre 1962 et 1974), Doshi était aussi un pionnier de l'architecture durable.

Soucieuse de préserver l'harmonie avec son environnement, respectueuse du climat, du paysage et des traditions constructives locales, l'architecture de Doshi sera récompensée, en 2007, par un Global Award for Sustainable Architecture pour l'ensemble de ses réalisations.

Il recevra également en 2022 la Royal Gold Medal du Royal Institute of British Architects (Riba).