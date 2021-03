Moret-Loing-et-Orvanne : mise en service de l’unité de méthanisation Equimeth en juin prochain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La nouvelle unité de méthanisation de Moret-Loing-et-Orvanne sera opérationnelle d’ici quelques mois.

En dépit de la crise sanitaire, le chantier de la nouvelle unité de méthanisation territoriale, Equimeth, à Moret-Loing-et-Orvanne (Seine-et-Marne), avance bien. Cette infrastructure, installée dans le pôle des Renardières, sera mise en service en juin 2021. Cet ambitieux projet est financé par la Région Île-de-France à hauteur de 900 k€ et par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) à hauteur de 680 k€.

Ce nouvel équipement est connu pour être la plus importante unité de méthanisation du département de Seine-et-Marne en termes de valorisation de biodéchets. Il sera en mesure de traiter annuellement 25 000 tonnes de matières organiques et de réinjecter 250 Nm3 de biométhane par heure dans le réseau GRDF. Cette unité alimentera les communes à proximité, dont Moret-Loing-et-Orvanne, Saint-Mammès, Fontainebleau, Thomery, Champagne-sur-Seine et Avon (Seine-et-Marne), à hauteur de 15 % de leur consommation en gaz. Equimeth générera plus de 2 200 000 Nm3 de biométhane par an, soit la consommation annuelle de gaz de plus de 4 000 habitants.