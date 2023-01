Morbihan : l’entreprise boulonnaise BMR Transports passe dans le giron du groupe Delanchy

Le groupe Delanchy, spécialisé dans le transport et la logistique de produits alimentaires frais, commence l’année 2023 avec une nouvelle acquisition. La société, dont le siège se trouve à Guidel (Morbihan), vient d’officialiser le rachat de la société BMR Transports implantée à Boulogne-sur-Mer. Précisons que cette PME évolue dans le transport des produits de la mer frais et surgelés, des fruits et des légumes. Elle opère sur des lignes régulières en France et aussi vers la Grande-Bretagne.

Cette acquisition permet ainsi au transporteur Delanchy de densifier son champ d’intervention. Soulignons que le groupe entend actuellement intensifier ses lignes vers la Grande-Bretagne et l’Europe du Nord. Ce rapprochement conforte, en outre, son ancrage territorial, notamment en France. Rappelons qu’en 2022, l’entreprise a mené à terme trois acquisitions, celle du transporteur finistérien Guiffant en avril, de la société BJG Team 24 en juin et de Le Bélier en octobre.

Le rachat de BMR Transports permettra au groupe morbihannais de renforcer ses compétences.