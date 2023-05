Morbihan : à Arzal, participation de Silvadec au Printemps de l’entreprise 2023

Implantée à Arzal (Morbihan) depuis 2001, Silvadec est une entreprise leader sur le marché de la fabrication d’éléments en bois composite. En 2022, la société a obtenu la certification Origine France Garantie (OFG) pour ses lames de terrasse.

Engagée dans l’intégration des jeunes ingénieurs en apprentissage au sein de ses équipes, la société contribue à consolider le lien entre le monde académique et le monde professionnel. En mars 2023, elle a reçu les étudiants en BTS MCO du lycée Saint-Paul de Vannes pour le Printemps de l’entreprise. Le programme de la visite comprenait la découverte du site de production et des échanges autour de la politique commerciale ainsi que de la démarche RSE du groupe. Précisions que l’usine d’Arzal compte 10 lignes d’extrusion. Pour l’entreprise, l’objectif de cette participation est également d’attirer les talents et de les inciter à s’orienter vers les métiers techniques.

Le Printemps de l’entreprise est un événement annuel porté par les principaux réseaux économiques du Pays de Vannes. Il vise à partager la passion des entreprises auprès des jeunes, et de leur donner une vision positive du monde de l’entrepreneuriat.