Montreuil : le projet de rénovation du studio Pathé-Albatros

Le projet de rénovation du studio Pathé-Albatros a été sélectionné par la Mission Patrimoine.

À Montreuil (Seine-Saint-Denis), le studio de cinéma Pathé-Albatros, situé dans les anciennes écuries des distillateurs Hémard, figure parmi les 100 monuments en péril qui bénéficieront d’une aide financière de la Mission Patrimoine.

Rappelons que ce studio, témoin et vestige de l’histoire du cinéma français, a été endommagé par un incendie en 2008. En conséquence, sa verrière est devenue vétuste et les vitres se cassent régulièrement. De plus, en cas de forte pluie, des fuites provenant des toitures provoquent des inondations au sein du bâtiment. Le coût de réhabilitation de la verrière est estimé à environ 2 M€.

Le chantier de restauration du studio Pathé-Albatros devrait commencer en juin 2022 et se poursuivre jusqu’en 2024. Notons que la rénovation de sa grande halle s’inscrit dans le projet global de création d’un pôle culturel, incluant des espaces de répétitions et de représentations, ainsi que des logements pour accueillir les artistes en résidence.