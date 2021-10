Montpellier : ouverture de l’école Samuel-Paty à la rentrée 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Relations écoles Supprimer Valider Valider

À Montpellier, la construction de l’école Samuel-Paty se poursuit. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du quartier de la Restanque.

À Montpellier (Hérault), une école élémentaire est en construction depuis 2018 dans le quartier de la Restanque. Sur proposition de Michael Delafosse, le maire de la ville, ce futur établissement portera le nom de Samuel-Paty. Cette décision a été votée à l’unanimité par le conseil municipal le 21 septembre dernier pour rendre hommage à ce professeur d’histoire-géographie assassiné en octobre 2020.

Sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville et imaginé par le cabinet LCR Architectes, ce projet prévoit l’édification d’un bâtiment à énergie positive (bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme). Celui-ci sera constitué de 15 classes élémentaires avec leurs locaux annexes, de 5 classes de maternelle, ainsi que d’un espace périscolaire. Ce dernier sera composé d’un accueil de loisirs, d’un restaurant scolaire et d’espaces de restauration. La végétalisation de la cour, l’installation d’une pergola et l’aménagement d’un jardin pédagogique ont été également programmés.

Le coût total des travaux est estimé à environ 6,8 M€. L’ouverture de l’école Samuel-Paty est prévue pour la rentrée 2022.