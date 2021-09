Montpellier : les travaux de construction d’une usine de production d’eau potable se poursuivent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée dans les travaux de construction d’une usine de production d’eau potable de la ville. Le chantier durera jusqu’en 2024.

Les habitants de la ville de Montpellier (Hérault) bénéficieront d’une usine de production d’eau potable sur le site de Valédeau d’ici 2024. La régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole a lancé cet important projet de développement mené par Eiffage, Suez France en groupement avec Touja SA, l’agence Coste Architectures et le Cabinet Merlin.

La future usine assurera, entre autres, le traitement d’eau brute provenant du canal du groupe Bas-Rhône Languedoc (BRL). Avec une capacité de production de 2 700 m3/h, elle devrait sécuriser l’actuelle ressource de la ville, la source du Lez, qui est régulièrement touchée par les conséquences du changement climatique.

L’eau recueillie passera par plusieurs étapes de traitement avant d’être versée dans les deux réservoirs du site de Valédeau : la clarification sur charbon actif en granulés pour l’élimination des micropolluants et pesticides, la filtration sur sable par des filtres à forte hauteur d’eau, la désinfection par réacteur UV pour l’élimination des micro-organismes pathogènes et le rééquilibrage et la chloration. Les eaux sales seront rejetées dans le réseau d’assainissement afin d’être traitées à la station d’épuration de Maera.

Le montant total de ces travaux s’élève à environ 24 M€. La mise en service du site est prévue au 1er semestre 2024.