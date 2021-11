Montpellier : lancement du chantier de la ligne 5 du tramway

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Valider Valider

Les travaux d’aménagement de la ligne 5 du tramway de Montpellier ont commencé.

Le 25 octobre dernier, la Métropole de Montpellier a entamé le chantier d’aménagement de la ligne 5 du tramway, qui reliera Clapiers, au nord de la métropole, à Lavérune, au sud-ouest. La démolition du pont de la rue des Chasseurs (Hérault) a marqué le début des travaux. Les premiers coups de pelle ont été donnés par Julie Frêche, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au transport et aux mobilités actives, et Maryse Faye, adjointe au maire de Montpellier, déléguée à l’urbanisme durable et à la maîtrise foncière.



Cette démolition, qui devrait s’achever le 7 novembre prochain, permettra la préparation des futures plateformes qui vont accueillir les rails de la ligne. Elle sera poursuivie par la rénovation des réseaux. Pour le bon déroulement de cette opération, la rue des Chasseurs, de l’entrée du parc Montcalm au croisement avec la rue Fontcouverte, sera fermée jusqu’au 7 novembre. Afin d’assurer la sécurité des usagers aux abords du chantier, un balisage spécifique sera aussi mis en place.



Rappelons que l’aménagement de cette ligne 5 du tramway de Montpellier, qui devrait entrer en service à la fin 2025, vise à réduire la dépendance à l’automobile, à désenclaver les quartiers prioritaires et à améliorer la desserte des communes périurbaines.