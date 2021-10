Montpellier : dernière phase de travaux pour le quartier Figuerolles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Quartier Supprimer Valider Valider

Cette étape de l’aménagement du quartier Figuerolles s’échelonnera jusqu’en mars 2022. Elle concerne la rue Guillaume-Pellicier.

À Montpellier (Hérault), d’importants travaux ont été engagés depuis 2018 dans le quartier Figuerolles, premier secteur bénéficiaire du plan d’action de quartier. Six projets ont été prévus dans ce sens, à savoir la réfection de la place Salengro, la rénovation et l’embellissement de la rue du Faubourg-Figuerolles, la rationalisation du stationnement et la végétalisation des petites rues des Saints, ainsi que l’aménagement des rues Daru et Guillaume-Pellicier. Notons que toutes les décisions ont été prises à partir d’une démarche de concertation menée avec les habitants du quartier.

Précisons que la première phase du chantier s’est déroulée de 2018 à février 2021. Elle concernait les travaux sur les réseaux rue du Faubourg-Figuerolles. Puis, la deuxième phase s’est achevée en avril dernier. Elle portait sur l’aménagement de cette rue avec un prolongement de la piste cyclable. La phase 3, de mai à juillet 2021, a permis, en outre, le réaménagement de la rue du Général-Vincent par la création d’une zone de rencontre.

Commencée en août dernier, la quatrième et dernière phase des travaux se déroulera jusqu’au mois de mars 2022. D’un montant estimé à 500 k€, elle porte sur le réaménagement de la rue Guillaume-Pellicier. Environ quatre mois seront nécessaires pour exécuter les travaux de réseaux (assainissement, eau potable, aériens, voirie, etc.).

Rappelons que l’objectif final de ces opérations est d’améliorer la place des piétons et des cyclistes. Elles visent également à fluidifier les modes de circulation pour offrir aux habitants un cadre de vie plus apaisé et accueillant.