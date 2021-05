Montjoire : aménagement d’un carrefour giratoire sur les RD 61 et RD 30

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Un carrefour giratoire verra prochainement le jour à l’intersection des routes départementales no 30 et no 61, sur la commune de Montjoire.

Le conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de lancer le chantier d’édification d’un carrefour giratoire, situé à l’intersection de la RD 30, route de Montastruc, et de la RD 61, route de Bazus, sur les communes de Montjoire et de Bazus (Haute-Garonne). Le projet a pour objectif de sécuriser ce croisement de routes au profit des usagers, notamment des autocars scolaires, et de permettre une meilleure intégration des flux, en particulier ceux provenant de la RD 61.

Les travaux, qui s’effectuent de jour, ont débuté le 3 mai 2021 et vont se poursuivre jusqu’au 9 juillet 2021. Pendant la durée du chantier, la circulation est perturbée sur la RD 30 et la RD 61. Le stationnement et l’arrêt des deux côtés de la chaussée sont, quant à eux, interdits. Des itinéraires de déviation sont mis en place afin de faciliter la circulation des usagers. La création de ce carrefour giratoire est confiée à l’entreprise Études Conseils et Travaux Publics (ECTP), basée à Montberon (Haute-Garonne), spécialisée dans la construction de routes et d’autoroutes. L’opération, représentant un montant de 260 k€, est entièrement financée par le Département.