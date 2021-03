Montigny-le-Bretonneux : un coup de neuf pour la maison de quartier André Malraux et ses abords

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La place André Malraux se présentera sous une nouvelle apparence d’ici la fin de l’année.

La place André Malraux, au cœur du quartier des Prés, à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), se refait une beauté. Des travaux de réhabilitation de la maison de quartier André Malraux, à l’entrée de la place, ont démarré en décembre 2020. Le projet concerne le désamiantage des lieux, la déconstruction de l’ancien hall et la réorganisation des différentes salles. Sera également prise en compte la mise aux normes du bâtiment : accessibilité, sécurité incendie et réhabilitation thermique. L’objectif est non seulement de donner un nouveau visage à la structure, mais aussi d’améliorer ses fonctionnalités. La réouverture de cet équipement municipal est prévue en septembre 2021.

L’aménagement des espaces extérieurs de la maison de quartier va aussi être réalisé. Différentes espèces de végétaux vont être plantées, et les réseaux d’eau et d’assainissement seront repris. Le parking existant sera également réaménagé. L’installation d’un éclairage piéton viendra apporter de la luminosité près du bâtiment et sécuriser ses abords. La livraison de la place André Malraux rénovée est prévue d’ici la fin de l’année. Parmi les entreprises retenues pour la réalisation des travaux, on peut citer la société de maçonnerie Sobema, l’entreprise de travaux publics Colas IDFN et Parc Espace, spécialisée dans l’aménagement d’espaces verts. Les travaux, d’un coût global estimé à 2,1 M€, seront financés par la Ville de Montigny-le-Bretonneux.