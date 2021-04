Montigny-le-Bretonneux : lancement du chantier du passage souterrain de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines – Montigny-le-Bretonneux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux du passage souterrain en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines – Montigny-le-Bretonneux débutent.

Le chantier de réaménagement et de modernisation de l’accessibilité de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines – Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) entame sa deuxième phase. Après l’allongement des quais de 13 à 43 mètres, en septembre dernier, cette seconde étape consiste à mettre en sens de circulation unique le passage souterrain de la gare et à modifier les accès aux quais. Pour joindre les quais depuis le passage souterrain, trois ascenseurs vont être créés. « À partir du lundi 12 avril, et jusqu’au mois de novembre, les équipes réaliseront les fosses, les fondations et le génie civil des trois futurs ascenseurs », précise le blog de la SNCF consacré aux lignes N et U.

Il résulte de ces travaux que les voyageurs venant de la place Charles de Gaulle et de la gare routière sont obligés d’emprunter la passerelle rouge au-dessus des voies ferrées pour rejoindre les quais côté avenue Paul Delouvrier. En outre, une signalétique indiquant les sens de circulation est mise en place en vue d’orienter les usagers. Pour rappel, la réhabilitation de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines – Montigny-le-Bretonneux devrait se terminer fin 2023. Le chantier, d’un coût total estimé à 43,3 M€, est financé à 36 % par la Région Île-de-France, à 31 % par Île-de-France Mobilités, à 23 % par la SNCF et à 10 % par l’État.