Montgeron : la nouvelle résidence senior, Villa Beausoleil, sera mise en service en juillet 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le chantier de la future résidence senior, Villa Beausoleil, à Montgeron, suit son cours. L’établissement accueillera ses premiers pensionnaires en juillet prochain.

Le groupe Steva entreprend actuellement les travaux de construction d’une nouvelle résidence senior, Villa Beausoleil, avenue de la République, à Montgeron (Essonne). La maison Maggio, ancienne résidence du maire de la ville dans les années 1830, accueillera une partie de l’infrastructure. « Le terrain ainsi que la maison ont été achetés à la famille Maggio et la Congrégation des Sacrés-Cœurs », souligne le groupe. La future résidence sera mise en service en juillet 2021. Elle est destinée aux seniors autonomes et fragilisés, que ce soit pour un séjour de découverte, temporaire ou de longue durée.

La résidence proposera 132 appartements, allant du studio au 4 pièces, 1 000 m² d’espaces dédiés au bien-être et un centre de remise en forme. L’intérieur du bâtiment disposera d’un restaurant, d’un cinéma, d’un institut de beauté, d’une piscine et de salons aménagés pour recevoir les familles. Côté décoration, l’établissement mise sur le thème du Tour de France. Les espaces communs et les étages seront décorés aux couleurs des champions, des grandes équipes, des étapes mythiques de la compétition et autres symboles de l’histoire du Tour de France.