Montfort-l’Amaury : l’église Saint Pierre entame sa dernière phase de rénovation

L’église Saint-Pierre de Montfort-l’Amaury va retrouver son charme d’antan après sa dernière phase de restauration.

Cela fait des années que les travaux ont débuté dans l’église Saint-Pierre de Montfort-l’Amaury (Yvelines). Le bâtiment a connu des dégradations de plus en plus importantes du XIe au XVIe siècle. La municipalité de Montfort-l’Amaury a ainsi engagé un vaste chantier de rénovation afin de préserver cet édifice religieux classé monument historique depuis 1840.

La réfection de 20 vitraux parmi les 37 datant de la Renaissance s’est faite ces huit dernières années. Les travaux en cours concernent la remise en état de l’extérieur de l’église après la restauration de la partie sud et de l’arrière de l’édifice. Le côté nord et le clocher bénéficient de travaux de réhabilitation après la pose des échafaudages en septembre dernier. « L’idée, c’est de restaurer les façades, nettoyer les pierres, restaurer les sculptures et les gargouilles ainsi que les chéneaux et s’assurer du bon écoulement des eaux de pluie depuis la toiture » détaille Hervé Planchenault, le maire de la Ville.

La commune a obtenu des subventions de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), de la Région Île-de-France et du Département des Yvelines à hauteur de 2 M€. Cette somme représente 80 % du budget alloué à ce chantier. À noter que le maire prévoit l’éclairage de l’église en plus des aménagements extérieurs qui devraient être terminés en juillet 2021.