Monteux compte parmi les bénéficiaires du contrat avenir 2021-2027

Le contrat avenir 2021-2027 inclut le projet d’aménagement d’un quartier à Monteux.

Le contrat avenir est une initiative commune de l’État et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il se matérialise par un plan de financement de 5,1 Mds€ de 2021 à 2027. L’objectif est de relancer l’économie dans la région en passant, entre autres, par l’adaptation d’un nouveau modèle de développement durable et solidaire sur l’ensemble du territoire.

Dans le cadre de ce contrat avenir, un projet porté par la Communauté de communes Les Sorgues du Comtat bénéficiera d’une subvention de 4 M€. Il s’agit de l’aménagement d’un quartier durable à Monteux (Vaucluse). L’initiative vise principalement le bien-être du corps grâce à diverses installations sportives respectant les enjeux de la transition écologique. Christian Gros, le maire, a partagé son enthousiasme dans un communiqué publié sur le site de la ville : « Monteux, une fois de plus, se distingue ! Difficile de faire déjà une prévision sur la date de livraison de ce grand projet. On y travaille et on ne baissera pas les bras. »