Montereau : rénovation terminée pour le parc de la Gramine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

Les travaux de rénovation du parc de la Gramine, à Montereau, arrivent pratiquement à leur terme.

La rénovation du parc de la Gramine, à Montereau (Seine-et-Marne), a été finalisée début avril 2021. Selon les explications de James Chéron, maire de Montereau, « la buvette va être installée dans les prochaines semaines. Ce qui viendra en dernier, ce sont les gradins pour le city-stade qui permettront aux gens d’assister aux matchs ». Une aire de jeux accessible aux enfants handicapés, et pouvant accueillir huit disciplines, a par ailleurs été réalisée. À cela s’ajoutent l’installation de trois caméras de surveillance et la réhabilitation du théâtre de verdure.

La rénovation du parc de la Gramine, lancée le 21 septembre 2020, concernait surtout la réfection des cheminements et du pont, en plus de la modification de toute la végétation. L’ensemble des aménagements a nécessité 688 k€ d’investissement et six mois de travaux. « L’objectif, c’est d’offrir une nouvelle vie au parc et que les familles puissent se le réapproprier. L’idée est que l’on puisse commencer à organiser des événements dans ce parc dès que la crise sanitaire le permettra », a déclaré le maire.