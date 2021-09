Montereau : Le Majestic sera bientôt accessible au public

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux du nouveau grand théâtre de Montereau se termineront au printemps 2022.

À Montereau, dans le département de la Seine-et-Marne, le chantier du nouveau grand théâtre Le Majestic avance à grands pas. En plus des éléments intérieurs déjà présents et ceux en cours d’installation, comme la climatisation et le système d’évacuation, le public peut désormais observer l’enveloppe extérieure et l’emplacement de l’escalier principal du bâtiment. Une partie de la couverture extérieure a aussi été réalisée (peinture, habillage des fenêtres, etc.).

Outre la salle de spectacle, le premier étage du Majestic abritera une galerie d’art dans laquelle seront exposées les plus belles œuvres du musée de la Faïencerie. Le rez-de-chaussée servira de lieu où les visiteurs auront la possibilité de retrouver la Micro-Folie (musée numérique de diffusion des chefs-d’œuvre des collections des grands musées nationaux en très haute définition). À terme, Le Majestic pourra accueillir entre 600 et 1 000 spectateurs.

La fin des travaux est prévue au printemps 2022. L’inauguration du bâtiment se tiendra en juin 2022.