Montataire : rénovation des murs de soutènement, de l’allée des Marroniers à la rue de Nogent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Soutènement Supprimer Valider Valider

La première phase des travaux de reprise et de rénovation des murs de soutènement est en cours.

À Montataire (Oise), certains murs de soutènement, s’étendant de l’allée des Marroniers à la rue de Nogent, sont devenus dangereux à cause des infiltrations d’eau qui fragilisent la pierre. Les zones concernées ont été clôturées afin de garantir la sécurité des riverains, des piétons et des automobilistes.

La première phase du chantier de reprise des murs a débuté au mois de novembre dernier et durera tout l’hiver. Elle concerne les murs situés de l’entrée du château de Montataire à l’intersection de la rue de Nogent avec la rue Réaumur. Notons que ces travaux de sécurisation seront exécutés selon un ordre de priorité.

En parallèle, des travaux de rénovation ont commencé. Ils portent sur la reconstruction partielle des murs les plus abîmés, le retrait des végétaux dans les joints et le rejointement, la pose de clôtures, et la réfection des trottoirs et de la chaussée. La fin des travaux est prévue pour 2024.

Le coût global du chantier de reprise et de rénovation des murs de soutènement est de 700 k€.