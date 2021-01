A Ventron, l’hôtellerie supplante le ski

dossier Feuilleton - De l’or blanc au tourisme vert : la [...]

La station vosgienne de moyenne montagne prend un virage radical : entre la modernisation de ses remontées mécaniques et la constitution d’une offre d’hôtellerie haut de gamme, la famille exploitante a choisi cette seconde option, trois fois plus chère mais vectrice selon elle de plus grandes promesses pour l’avenir sur une planète réchauffée.

La figure tutélaire du Frère Joseph continue de veiller sur la station de Ventron (Vosges), depuis la discrète chapelle érigée à sa mémoire à son décès en 1784. Aucun doute : durant les 33 années qu’il a passées seul sur ce flanc de montagne vosgien, l’ermite religieux a vu la neige tomber en abondance chaque hiver.

Neige erratique

Mais les temps ont changé et le blanc manteau ne recouvre plus qu’épisodiquement les 9 kilomètres de pistes qui s’égrènent entre 900 et 1 100 mètres d’altitude. Plusieurs années de pratiques de ski ainsi rendues erratiques ont conduit l’autre grand nom local, la famille Leduc aux manettes depuis un siècle, à prendre un virage radical.

Elle ne réinvestira plus dans les remontées mécaniques, abandonnant par là même l’activité de sports d’hiver grand public. Celle-ci fait de Ventron l’une des principales destinations du massif vosgien, la troisième sur le versant du département des Vosges après La Bresse et Gérardmer, avec ses 66 000 journées skieurs répertoriées à l’hiver 2019-20, qui n’a commencé pour lui que le 8 février.

