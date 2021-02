Mont Ventoux : un plan d’investissement pour moderniser les équipements des stations de ski

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Investissement public Supprimer Valider Valider

La communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE) assure désormais l’investissement dans les stations de ski du Mont Ventoux.

Après avoir finalisé une étude sur la situation financière, technique et organisationnelle des stations de ski du Mont Ventoux (Vaucluse), la COVE a été reconnue compétente pour gérer le site du Géant de Provence. Pour rappel, la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin est un établissement public regroupant 25 communes autour de Carpentras (Vaucluse). Elle lance un plan d’investissement de 3,4 M€ sur 3 ans pour réhabiliter les équipements et infrastructures touristiques des stations de ski. La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a apporté un soutien financier à hauteur de 800 k€, et le Département du Vaucluse à hauteur de 210 k€

La COVE prévoit de donner un coup de jeune au chalet d’accueil et aux locaux de fonction du Mont Serein, sur la face nord du Mont Ventoux (Vaucluse). À cela s’ajoute le réaménagement du sentier de Découverte Jean-Henri Fabre et l’installation d’une aire de jeux pour enfants ainsi que la rénovation d’un bike park, sur la face sud du Géant de Provence.