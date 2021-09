Mondragon : la nouvelle déchetterie intercommunale est en service depuis le 6 septembre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Déchets Supprimer Valider Valider

Une nouvelle déchetterie a été construite près de la ville de Mondragon. Elle a été mise en service en début septembre.

La Communauté de communes Rhône Lez Provence a inauguré, début septembre, une nouvelle déchetterie intercommunale située près de la ville de Mondragon (Vaucluse). Ce site a été créé en complément des déchetteries existantes afin de renforcer l’offre de collecte des déchets.

En projet depuis 2019, le nouveau site se démarque sur trois points. Le premier réside dans l’accueil de différents types de matériaux. En effet, à la différence des déchetteries classiques, il peut accueillir des déchets tels que le plâtre, les cartons, les végétaux, les gravats, les pneus ou les déchets d’équipements électriques et électroniques. En deuxième lieu, il se caractérise aussi par un mode de dépôt facilité. Avec une emprise sur deux hectares, une circulation plus ergonomique a été instaurée sur le site, grâce à la création d’une double voie et de chaussées plus larges.

Enfin, la déchetterie dispose d’un service de recyclage des objets. Conformément aux objectifs de la collectivité, une ressourcerie a été intégrée au site. Cette dernière permet aux usagers de déposer des objets pour être remis en état. Elle dispose pour cela de casiers destinés au dépôt et à la récupération de ces objets.