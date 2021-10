Mondial du Bâtiment : point d’étape positif, un an avant le salon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Salon Supprimer Mondial du bâtiment Supprimer Paris Supprimer France Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Valider Valider

Le prochain Mondial du Bâtiment ouvrira ses portes du 3 au 6 octobre 2022. Son format renouvelé – retour au cœur de Paris, durée et taille des stands réduites, dispositif digital sur 365 jours – semble déjà rencontrer du succès auprès des professionnels.

À un an de son ouverture, les organisateurs du Mondial du Bâtiment ont précisé la nouvelle stratégie mise en place et présenté les premiers résultats de la participation. Batimat, Idéobain et Interclima se préparent en effet à une nouvelle formule pour 2022, qui combine l’événement physique et un dispositif digital permettant de maintenir le lien entre les professionnels tout au long de l’année.

Fort taux d'inscription

Après quatre éditions à Paris Nord Villepinte, le retour du salon à la Porte de Versailles à Paris a créé une dynamique positive. À un an de sa tenue, l’événement enregistre déjà un fort taux d’inscription, avec les deux tiers de sa surface d’exposition vendus ou réservés. Parmi les 543 exposants inscrits, un tiers sont des nouveaux venus, dont certains avait délaissé les dernières éditions à Villepinte. Les entreprises ont réagi positivement à la durée plus courte (4 jours contre 5 auparavant), au nouveau format de stand (5 modules au choix de 9 à 99 m²) et au fait de pouvoir choisir leur emplacement dès l’inscription.

Retour de la Capeb

La Capeb (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment), qui ne participait plus à l’événement depuis six ans, a de son côté annoncé son retour par la voix de son président, Jean-Christophe Repon. « Nous sommes très heureux de revenir sur le salon, qui a évolué. Dans l’artisanat du bâtiment, nous avons besoin de proximité, d’écoute, d’échanges, de stands à notre dimension, d’être en cœur de ville. On vous a quitté en 2015, on ne se reconnaissait plus dans ce gigantisme. Revenir maintenant dans un cadre un peu plus artisanal nous correspond et on espère avoir de nombreux artisans présents. »

Une webradio

Autour des salons physiques, l’événement est « augmenté » par des dispositifs digitaux. Parmi eux, Batiradio, première webradio du secteur créée il y a deux ans, a enregistré en moyenne 50 000 téléchargements et 56 000 écoutes de podcast par mois. Depuis avril 2021, la matinale « Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment », diffusée en direct chaque premier vendredi du mois, compte environ 1 000 auditeurs par émission. Elle accueille des experts autour de sujets d’actualité (RE 2020, REP, rénovation énergétique, construction 4.0, métiers du bâtiment, tendances et design...).

Un nouveau site internet

Autre dispositif, qui vient d’être lancé, le site internet batiadvisor.fr. Cette nouvelle plateforme propose des articles, des études, des sélections produits, des vidéos démos et des showrooms virtuels. Les professionnels peuvent y entrer en contact avec les marques ou donner leur avis sur les produits. En cours d’enrichissement, le site est d’ores et déjà bien documenté dans l’univers menuiserie.

Enfin, pour parfaire la nouvelle orientation digitale de l’événement, durant les 4 jours de l’édition 2022, les trois salons proposeront une plateforme numérique qui permettra d’assister à distance à une grande partie des contenus.

