Mondial du bâtiment 2022 : les lauréats du Grand Jury dévoilés

Lundi 4 juillet, un Grand Jury composé de représentants des fédérations professionnelles et d'experts du BTP a retenu, parmi les lauréats des différentes catégories, les innovations les plus marquantes.

Préserver l'environnement, bien vivre dans la ville de 2050, valoriser les métiers et transformer les méthodes et les process : c'est autour de ces quatre thèmes qui structurent le programme du Mondial du bâtiment que le Grand Jury a retenu, lundi 4 juillet, les innovations les plus marquantes pour cette édition 2022 des Awards.

Transformer les méthodes et les process



Et si le carton devenait un mode constructif ? Bat'ipac (Hall 1, Stand P114) a séduit le jury avec son modèle social et solidaire pour développer Ipac (photo principale). Ce panneau de construction isolant et structurel est en carton intégralement recyclé. Issu d'un partenariat avec DS Smith Packaging, ce produit est proposé en panneaux préfabriqués de 91 kg / m3, pour une épaisseur de 200 mm. La résistance thermique atteint 6,66 m².K/W, et le déphasage thermique est de 15 h. Ce produit est structurel jusqu'à R+1, et peut servir de panneau isolant pour le doublage de murs extérieurs, de panneaux de façade ou encore de cloisons intérieures.



Préserver l'environnement



Dans cette catégorie, le trophée revient à Diasen (Hall 1, Stand K100), pour Thermostep.047. Ce mortier allégé est fabriqué avec du liège recyclé, issu de chutes industrielles ou de la récupération de bouchons. Il convient pour la réalisation de chapes thermiques légères, de planchers, de plafonds, en intérieur comme en extérieur. Il peut être directement carrelé, après application d'un produit imperméabilisant.



Une mention spéciale revient à Isosta (Hall 6, stand B18) pour Repan. Cette unité industrielle de déconstruction des panneaux sandwich (vérandas, allèges de fenêtres, soubassements de menuiserie...) entend réutiliser les différents composants. Une initiative salutaire à l'heure où l'économie circulaire commence à structurer le BTP.

Bien vivre dans la ville de 2050



Si le chauffage au bois se développe, encore faut-il éviter les particules fines. C'est l'innovation qu'apporte Ökofen, Pellematic Condens ZeroFlame. Cette nouvelle chaudière intègre un brûleur qui n'émet quasiment pas de particules fines. Un progrès pour la santé et la qualité de l'air !

Une mention spéciale a été décernée à Cheminées Poujoulat pour Réno-VMC gaz. Cette solution cible un marché spécifique, celui de la rénovation des chaudières dans les logements collectives avec VMC Gaz. L'innovation de Cheminée Poujoulat permet de traiter les appartements individuellement, et évite donc de devoir passer devant la copropriété pour obtenir l'accord de tous pour engager des travaux lourds sur les conduits en cas de remplacement d'une chaudière individuelle.

Valoriser les métiers

Wacker Neuson remporte le prix pour son Dumper Dual View V45. Cet engin améliore la sécurité des chantiers, grâce à sa cabine pivotante à 180°. Plus de marche arrière : quelle que soit la direction de l'engin, le conducteur regarde devant lui !