Mondial du bâtiment 2022 : les lauréats des Awards de l’Innovation

Reflet du dynamisme des trois salons Batimat, Interclima et Idéobain, le grand concours des Awards de l’Innovation concentre le meilleur de l’innovation industrielle et révèle les tendances du secteur. Découvrez le palmarès 2022, dévoilé ce lundi 4 juillet.

167 dossiers candidats, 82 nominés, 27 lauréats, 43 jurés mobilisés, 4 innovations sélectionnées par un Grand Jury. Cette édition 2022 du grand concours organisé dans le cadre du Mondial du bâtiment aura suscité un engouement certain, et révélé un fort dynamisme de la part des industriels, tant par la quantité que par la qualité des solutions présentées.

La plupart des 82 nominés placent la décarbonation et la protection de l’environnement au centre de leur conception. Mais l’on retrouve également dans ce cru 2022 plusieurs autres tendances observées lors des précédentes éditions : faciliter le travail des entreprises, réduire la pénibilité sur les chantiers, améliorer la qualité de l’air intérieur et le confort des utilisateurs, offrir de meilleurs rendements, réduire la quantité de matière dans les produits, utiliser des matières biosourcées ou issues du recyclage, de l’électricité plutôt que des énergies fossiles…

L’ensemble des innovations sera à retrouver du 3 au 6 octobre sur le Mondial du Bâtiment à Paris-Porte de Versailles. Voici les 24 lauréats et 3 coups de cœur décernés par le jury :

CONSTRUCTION TECH



- Lauréat Or :

Les Companions : Paco, robot d’assistance pour peintre

Les Companions : Robot d’assistance pour peintre Paco Close Lightbox



- Lauréat Argent :

Supervan : Breek, service de livraison de matériaux en ligne

Supervan : Service en ligne Breek Close Lightbox



- Lauréat Bronze :

Groupe Airwell : Ma maison hybride, solution pour optimiser ses consommations énergétiques

Groupe Airwell : Solution Ma maison hybride Close Lightbox



- Coup de cœur du jury :

Leica Geosystems : Leica BLK ARC, module de numérisation laser autonome

Leica Geosystems : Module de numérisation laser Leica BLK ARC Close Lightbox

FORMATIONS ET SERVICES



- Lauréat Or :

Learnmeup : Learnmeup, formation en réalité virtuelle pour apprendre les métiers du chauffage et la climatisation

Learnmeup : Formation en réalité virtuelle Close Lightbox



- Lauréat Argent :

AFPA : BIM Modeleur, formation 100 % digitalisée et à distance pour devenir BIM modeleur du bâtiment

AFPA : Formation 100 % digitale BIM Modeleur Close Lightbox

GÉNIE CLIMATIQUE



- Lauréat Or :

Ökofen France : Pellematic Condens Zeroflame, chaudière à granulés de bois aux émissions de particules fines proches de zéro

Ökofen France : Pellematic Condens Zeroflame Close Lightbox



- Lauréat Argent :

Viessmann France SAS : Vitocal 250-A, pompe à chaleur toutes températures

Viessmann France SAS : Pompe à chaleur Vitocal 250-A Close Lightbox



- Lauréat Bronze :

Cheminées Poujoulat : RénoVMC-Gaz, système de rénovation de la VMC-Gaz

Cheminées Poujoulat : Système de rénovation RénoVMC-GAZ Close Lightbox



- Coup de cœur du jury :

M&G Group : Delta Discovery Air, caisson pour pompe à chaleur convenant à la fois aux systèmes split et monobloc

M&G Group : Caisson pour pompe à chaleur Delta Discovery Air Close Lightbox

GROS ŒUVRE / STRUCTURE / ENVELOPPE



- Lauréat Or :

Bat’Ipac : IPAC, Isolant Porteur Alvéolaire Cellulosé, matériau structurel et isolant à base de carton 100 % recyclé, recyclable et produit en France par une économie sociale et solidaire

Bat’Ipac : Isolant Porteur Alvéolaire Cellulosé IPAC Close Lightbox



- Lauréat Argent :

Knauf SAS : Knauf Thermasoft Natura, isolant intérieur biosourcé et recyclé, associant coton, jute et lin

Knauf SAS : Isolant intérieur Knauf Thermasoft Natura - © © Grégory TACHET / 2021 Close Lightbox



- Lauréat Bronze :

Soprema Groupe : Univercell Cristal, ouate de cellulose fabriquée à partir de glassines, les papiers support d'étiquettes autocollantes

Soprema Groupe : Ouate de cellulose Univercell Cristal Close Lightbox

INTERIOR & GARDEN



- Lauréat Or :

Toupret : Toupret Biosourcé, gamme d'enduits de rebouchage et de dégrossissage biosourcés à plus de 95%

Toupret : Gamme d’enduits biosourcés Toupret Close Lightbox



- Lauréat Argent :

Diasen SRL : Diathonite Thermostep.047, chape allégée et fibro-renforcée prête à l'emploi, pouvant être directement carrelée

Diasen SRL : Diathonite Thermostep .047 Close Lightbox



- Lauréat Bronze :

Sepalumic : ILO, concept outdoor de pergolas-cubes et arches en aluminium au design minimaliste

Sepalumic : Concept outdoor ILO Close Lightbox

MATÉRIEL DE CHANTIER / OUTILLAGE / VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS



- Lauréat Or :

Wacker Neuson SAS : Dumper Dual View DV45, à cabine entièrement rotative, pour ne plus faire de marche arrière

Wacker Neuson SAS : Dumper Dual View DV45 Close Lightbox



- Lauréat Argent :

Fein France : Protago, meuleuse d’angle sans fil très haute sécurité

Fein France : Meuleuse d’angle Protago - © ralph klohs www.ralph.klohs.net Close Lightbox



- Lauréat Bronze :

SGB Hünnebeck Brand France : Manu'T, robot autonome de manutention

SGB Hünnebeck Brand France : Robot de manutention Manu'T Close Lightbox

MENUISERIE & FERMETURE



- Lauréat Or :

Technal : Corkal, composite de liège recyclé et recyclable

Technal : Composite de liège Corkal Close Lightbox



- Lauréat Argent (ex-aequo) :

Groupe Isosta : Repan, unité de déconstruction des panneaux sandwich pour leur recyclage

Groupe Isosta : Unité de déconstruction des panneaux sandwich Repan Close Lightbox



- Lauréat Argent (ex-aequo) :

Minco : Hybride Bambou VEC, fenêtre bambou design et à très faible impact carbone

Minco : Fenêtre Hybride Bambou VEC Close Lightbox



- Lauréat Bronze :

Geplast : Irys, coffre demi-linteau

Geplast : Coffre demi-linteau Irys Close Lightbox



- Coup de cœur du jury :

Renson Ventilation : Fixscreen Minimal Curtain Wall 50, store extérieur de protection solaire pour mur rideau

Renson Ventilation : Store extérieur de protection solaire Fixscreen Minimal Curtain Wall 50 Close Lightbox

SALLE DE BAINS



- Lauréat Or :

Wedi GMBH : Cloison modulaire Wedi avec Hansgrohe IBOX intégré

Wedi GMBH : Cloison modulaire Wedi avec Hansgrohe IBOX intégré Close Lightbox

- Lauréat Argent :

Delabie : Sporting 2 Securitherm, colonne de douche automatique et thermostatique

Delabie : Colonne de douche Sporting 2 Securitherm Close Lightbox



- Lauréat Bronze :

McBath : Origin Shower Tray, receveur de douche en composite recyclable et ultraléger, à matières premières réduites de 50 %

McBath : Origin Shower Tray Close Lightbox

