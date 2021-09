Mon Toit Terreal, une application pour visualiser les projets de toiture

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Applications BTP Supprimer Couverture Supprimer Artisan toiture Supprimer Toiture Supprimer Tuile Supprimer Terreal Supprimer France Supprimer Valider Valider

Terreal lance une application de simulation en réalité augmentée, qui permet de visualiser en quelques clics le rendu des tuiles sur une toiture.

Il n’est pas toujours évident de sélectionner la bonne tuile pour un projet de toiture. Fort de ce constat, le spécialiste français des produits de couverture a développé le configurateur « Mon toit Terreal » afin de faciliter la tâche des professionnels et des particuliers.

Ce nouveau service permet de modéliser le rendu d’un toit avec une représentation fine et réaliste des modèles, couleurs et textures de tuiles. Il s’appuie sur des modèles architecturaux typiques des régions de France, propose des prototypes de maison et contient toutes les références des gammes de tuiles Terreal. Au total, près de 100 combinaisons sont possibles. En quelques clics, l’utilisateur sélectionne sa zone géographique, son style de maison puis le modèle et le coloris de tuiles. Il peut visualiser immédiatement le rendu esthétique, tester différentes combinaisons et les télécharger.

De nouveaux développements sont prévus pour fin 2021, avec la simulation personnalisée des projets, la possibilité d’intégrer une maquette numérique réalisée par drone et de générer le projet exact du client. Mon toit Terreal intègrera aussi les accessoires de toiture (closoirs, gouttières, faîtage) et la gamme solaire. L’appli, gratuite, compatible Android et Appstore, est accessible sur tablette et sur le site internet de Terreal.