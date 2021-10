Moissy-Cramayel : un nouveau terrain synthétique au stade Paul-Raban

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le stade Paul-Raban de Moissy-Cramayel accueillera dorénavant les matchs de championnat sur une pelouse synthétique.

À Moissy-Cramayel (Essonne), le terrain d’honneur du stade Paul-Raban a été recouvert d’une pelouse synthétique. L’installation de ce nouveau revêtement découle d’une initiative de la Communauté d’Agglomération de Grand Paris Sud. Avec le soutien du Fonds d’aide au foot amateur de la région Île-de-France et de l’Agence nationale du sport, la collectivité a notamment dépensé 883 k€ pour financer les travaux. Selon cette dernière, la réalisation de ce projet s’inscrit dans une démarche de promotion du football féminin sur le territoire.

Rappelons que la nouvelle pelouse a été inaugurée le 9 octobre 2021 en présence de Michel Bisson, le président de la Communauté d’Agglomération de Grand Paris Sud, et de Line Magne, la maire de Moissy-Cramayel. À cette occasion, plusieurs rencontres ont été organisées, dont une confrontation entre deux équipes de première division féminine, le Paris FC et le FC Fleury 91, ainsi qu’un match de championnat entre les seniors de R1 Sénart-Moissy et l’US Saint-Denis.