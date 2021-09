Modernisation des réseaux humides à Avignon : la phase 2 des travaux dans les quartiers Cabrière sud se termine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Réseau d'eau Supprimer Valider Valider

Dans les quartiers Cabrière sud, à Avignon, la phase 2 des travaux de modernisation du réseau d’eau potable et d’assainissement a lieu durant ce mois de septembre 2021.

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon entreprend durant ce mois de septembre, la modernisation des réseaux humides dans les quartiers Cabrière sud, à Avignon (Vaucluse). Les travaux sont menés sur l’avenue Cabrière et sur l’avenue Joseph-d’Arbaud. Ils consistent en la mise en séparatif des conduites d’eaux usées et d’eaux pluviales. Un renouvellement des canalisations d’eaux usées et d’eau potable est également prévu.

La première phase de ces opérations a été lancée en juin 2021. Elle a permis de créer, sur l’avenue Cabrière, un égout indépendant du réseau d’eau pluviale. Un remplacement des branchements d’assainissement individuels a aussi été effectué. Selon le calendrier établi par la collectivité, les prochaines phases de travaux sur le réseau d’eau potable et d’assainissement d’Avignon se poursuivront dans les quartiers Monclar. Ils s’étaleront jusqu’au mois de novembre. Pour l’ensemble de ces opérations, la Communauté d’Agglomérations du Grand Avignon a investi 1,7 M€.