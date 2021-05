MODERNE SINGULIER

EDMOND LAY -

Profondément marqué par l'architecture organique de Frank Lloyd Wright à la suite de séjours aux Etats-Unis, Edmond Lay (1930-2019) est l'un des rares architectes français à se réclamer du maître américain et à s'inscrire délibérément dans sa filiation. Ce faisant, il parvient néanmoins à inventer une démarche, des formes et des procédés, qui rendent ses projets reconnaissables entre tous. Cette architecture si parti culière, qu'il veut à la fois fidèle à cet héritage et personnelle, est saluée en 1984 par le grand prix national de l'Architecture. Malgré cette distinction prestigieuse, la richesse et la diversité de ses réalisations sont longtemps demeurées confidentielles. La récente patrimonialisation de son œuvre est l'occasion de retracer un parcours remarquable, au long duquel il inventa une modernité hybride et décalée.