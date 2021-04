Mobilité rurale décarbonée 2/5 : La France coupée en deux

dossier La ruralité sort de son addiction à la voiture

Cinq régions boudent les autorités organisatrices de la mobilité dans les territoires ruraux. Si aucune statistique officielle ne recense encore les communautés de communes qui ont pu choisir cette compétence optionnelle jusqu’au 31 mars, les observateurs s’attendent à un net déficit du sud de la France, en particulier de l’Occitanie, de la Nouvelle-Aquitaine, de Centre Val-de-Loire et d’Auvergne Rhône-Alpes. La césure traverse le clivage entre droite gauche.

Balkanisation d’un côté, jacobinisme de l’autre : les détracteurs de la compétence intercommunale rurale sur l’organisation de la mobilité ont rodé leurs éléments de langages, tout comme les défenseurs de cette disposition légale. L’instabilité institutionnelle permanente contribue à surchauffer l’ambiance du débat : leur nouveau périmètre à peine digéré, les régions ont dû prendre les compétences du transport routier interurbain et de chef de file de la mobilité. Mais la complexité administrative n’explique pas tout.

Chantage

Au ministère de la Cohésion des territoires, l’hostilité de certains conseils régionaux à la compétence intercommunale optionnelle passe mal : « Dans un réflexe jacobin à l’échelle de leur territoire, certaines régions sont allées jusqu’à une sorte de chantage peu conforme avec l’esprit de la loi : je vous offre un package d’intermodalité à condition que vous ne preniez pas la compétence », s’insurge un membre du cabinet de Jacqueline Gourault.

A mots plus policés, l’Assemblée des communautés de France (AdCF) exprime des regrets similaires : « Il est fort probable que la disparité des choix locaux résultera de manière prépondérante de la stratégie régionale, très incitatrice dans de nombreux cas, beaucoup plus hostile dans d’autres », analyse l’association d’élus dans un document interne que Le Moniteur a pu consulter. S’adressant aux régions récalcitrantes, l’AdCF prend date : « il sera opportun d’évaluer les engagements qu’elles prennent pour développer une offre de services nouvelle et, si possible, définir contractuellement des objectifs partagés avec les intercommunalités ».

