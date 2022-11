Mobilité : les transports décarbonés végétalisent la ville

Premiers émetteurs de gaz à effet de serre avec 28,7 % en 2020, les transports détiennent logiquement le record des besoins d'investissement, pour progresser vers un monde décarboné. A Nîmes et Grenoble, comme dans de nombreuses autres agglomérations, cette priorité se décline dans le vélo et les transports publics, avec un point commun frappant : des changements d'ambiance urbaine accompagnent les interventions sur la voirie. Le végétal et l'hydraulique jouent les premiers rôles, à force de plantations et de désimperméabilisation.

La multifonctionnalité des chantiers d'infrastructures de transport ouvre une voie pour combiner les deux défis de la transition écologique : climat et biodiversité.