Mobilité électrique 5/5 : les cours d’écomobilité réenchantent les franges métropolitaines

Entre décarbonation et mutualisation de l’offre de mobilité, l’urbanisme peut établir le lien. Ce pari réunit un duo d’architecte et d’ingénieur : Louis Moutard et Philippe Mattera espèrent livrer leur première « cour d’écomobilité » dans les confins occidentaux de la métropole toulousaine. Ils entendent relever le difficile défi de la densité périurbaine désirable.