Mitsubishi Electric, fournisseur officiel de la Coupe du monde de rugby 2023

La division Chauffage & Climatisation du fabricant japonais accompagne cet événement sportif, qui se déroulera en France.

Chaleur Rugby. C’est sous cette appellation que la division Chauffage & Climatisation de Mitsubishi Electric conduit sa communication, en tant que fournisseur officiel au niveau mondial de la Coupe du monde de rugby, qui se déroulera en France en 2023. Cette action prend le relais de plusieurs années de sponsoring de courses de véhicules électriques. Esprit d’équipe, engagement, dépassement de soi : ces valeurs ont séduit Mitsubishi Electric. Mais l’entreprise est également sensible à la dimension territoriale, puisque la Coupe du monde se déroulera dans neuf villes françaises, couvrant le territoire français (à l’exception du Grand Est). La marque a prévu un plan en trois phases. En 2021, le crouch, pour sensibiliser les clients VIP, négociants et installateurs. En 2022, ce sera le touch, l’heure où la mêlée se met en mouvement. Les animations monteront alors en puissance autour du rugby, notamment autour de tournois régionaux ou du TOP 14. Enfin, en 2023, ce sera l’engage, avec 2700 places d’ores et déjà réservées par Mitsubishi Electric pour ses équipes et ses clients. A noter, le logo au diamant n’apparaîtra pas dans les communications officielles, afin de ne pas semer la confusion avec l’activité automobile du groupe, laissant ainsi la place à un autre sponsor automobile.