Mise en service d’une centrale photovoltaïque dans chacune des trois écoles biarrotes cet automne

À Biarritz, le déploiement des panneaux photovoltaïques se poursuit. La fin des installations est prévue fin 2022.

Devenir une « ville solaire », telle est l’ambition de la municipalité de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Afin d’y parvenir, la Ville envisage de développer le photovoltaïque sur les écoles, les parkings et les gymnases. À la suite d’un appel à candidatures lancé en 2018 dans le but de choisir un opérateur, l’entreprise Trina Solar France System a été retenue pour financer, concevoir, réaliser, exploiter et entretenir les centrales photovoltaïques.

L’école du Braou a été le premier établissement scolaire à avoir été équipé. En effet, l’été dernier, une partie des toitures orientées plein sud a bénéficié d’une rénovation par la pose de bacs en acier intégrés aux tuiles sur lesquels ont été installés 290 panneaux solaires.

Suivant le même modèle, les écoles Victor-Duruy et Reptou recevront à leur tour une centrale photovoltaïque d’une puissance de 98 kWc. De même pour l’école l’Ikastola, qui sera équipée pour une puissance de près de 70 kWc. La mise en service des trois centrales est prévue à l’automne prochain. Elles produiront à terme un total de 410 MKh par an.