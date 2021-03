Mise au gabarit européen de l’Oise entre Creil et Compiègne : enquête publique jusqu’au 29 avril 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Transport fluvial Supprimer Valider Valider

Des séances de consultation publique sont en cours dans les communes concernées par le projet de Mise au gabarit européen de l’Oise (Mageo) entre Creil et Compiègne. Elles seront clôturées le 29 avril prochain.

La commission d’enquête, créée dans le cadre du projet Mageo, a établi un programme de consultation publique dans les vingt-deux communes concernées entre Creil et Compiègne. Lancées le 27 mars 2021 à Armancourt (Oise), les séances d’information sont planifiées jusqu’au 29 avril prochain.

Cette enquête publique est une étape préalable à la déclaration d’utilité publique du projet Mageo. Le projet Mageo consiste à aménager la rivière Oise entre Compiègne et Creil afin qu’elle puisse accueillir des convois gabarit européen Vb, c’est à-dire des bateaux d’une longueur de 180 m, d’une largeur de 11,40 m et transportant jusqu’à 4 400 tonnes de marchandises.

Une seconde enquête est prévue pour 2022 en vue de l’obtention des autorisations environnementales et du lancement des travaux en 2024. Ces derniers comprennent l’approfondissement du chenal de navigation entre Creil et Compiègne (Oise), la modification du cours d’eau, la protection des ouvrages d’art, la réalisation d’un site de compensation et la facilitation de la navigation.