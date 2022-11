[Mise à jour] Bricolage : Les sorties caisse ne reculent pas, elles progressent sur septembre

Une erreur de calcul, et la tendance observée sur le marché du bricolage au mois de septembre n'est plus la même. La Banque de France, relayée par la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), annonçait un recul des volumes de vente des grandes surfaces de bricolage (GSB) de -1,38 %.

Que nenni ! Les statisticiens de l’institution bancaire se sont trompés. Après avoir repris leur calculatrice, le bilan observé est bien meilleur. Le volume des ventes progresse de 2,51 %. Et en valeur, les ventes grimpent : +8,34 % (contre +4,22 % lors de la précédente publication). En cumul annuel à date, les GSB ont vu leur activité se contracter de 6,12 % en volume et de 1,85 % en valeur. La comparaison avec 2019 montre encore une très belle progression du marché : +9,1% en volume et +16 % en valeur.

Mise à jour des résultats des GSB en septembre 2022

Ce qui fait dire à la FMB que « le marché du bricolage continue d’enregistrer en septembre de belles performances. (…) Si cette croissance est à relativiser dans le contexte inflationniste, la tendance du secteur reste positive (progression des ventes de 24 % par rapport à 2019) ».