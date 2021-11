Mirepoix-sur-Tarn : la reconstruction du pont effondré va être engagée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Pont Supprimer Valider Valider

Le projet de reconstruction du pont de Mirepoix passe en phase de concertation publique.

Le conseil départemental de la Haute-Garonne va lancer cet automne une concertation publique concernant le projet de reconstruction du pont de Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne). La collectivité organisera en ce sens deux réunions d’information le mardi 23 novembre et le lundi 13 décembre prochains. Son objectif est de partager et d’échanger sur les changements depuis la démolition de l’ouvrage, ainsi que sur les attentes concernant la reconstruction.

Selon le Département, le budget nécessaire à la construction du nouvel ouvrage est estimé à 10 M€. En incluant la phase d’étude, le chantier devrait s’étaler sur cinq ou six ans. Rappelons que l’ancien pont s’est effondré en novembre 2019, à la suite d’un dépassement du poids autorisé. Depuis lors, différents travaux ont été exécutés sur le site. L’enlèvement des parties aériennes du pont a notamment été effectué de décembre 2020 à fin mai 2021. Les mêmes opérations ont été menées sur les parties immergées entre juin et octobre 2021. Elles ont été assurées par un groupement d’entreprises dirigé par le groupe de bâtiment et de travaux publics NGE GC.