Mipim 2021 : retour en présentiel à Cannes en septembre

Reed MIdem a annoncé la nouvelle programmation des événements Mipim pour les 12 prochains mois : le ''Mipim September Edition'', premier événement de l'immobilier a se tenir en présentiel, aura lieu les 7 et 8 septembre prochains à Cannes. En 2022, le salon international retrouvera ses dates traditionnelles du 15 au 18 mars.

Après les mois de restrictions, Reed Midem propose enfin à la communauté internationale de l'immobilier et aux investisseurs de se retrouver en personne pour le Mipim September Edition.

Les 7 et 8 septembre prochain, l'événement proposera en présentiel, des conférences de haut niveau, une zone d'exposition et des opportunités de networking.

Mipim September Edition sera un événement hybride : la plateforme digitale du Mipim proposera une expérience numérique complémentaire des rendez-vous d’affaires, de l’espace d'exposition, des conférences, des Mipim Awards et du networking.

"Il ne sera pas possible de tenir le Mipim à Cannes en juin comme nous l'avions initialement prévu. Cependant il est essentiel que la communauté internationale de l’immobilier dispose d’une plateforme globale pour échanger et nous continuerons à jouer ce rôle grâce à nos événements digitaux. Nous serons particulièrement heureux d’accueillir les dirigeants de l’immobilier et de la ville à Cannes en septembre pour le Mipim September Edition afin d’accélérer la reprise du secteur. Le Mipim 2022 en mars annoncera un retour à une activité quasi normale avec l’ensemble de la communauté internationale du secteur réuni à Cannes", a commenté Ronan Vaspart, directeur du Mipim.