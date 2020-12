Milieux aquatiques et inondations : la compétence qui monte

L’acronyme Gemapi dissimule une mutation territoriale : le génie écologique affleure sous le génie civil, et les débats politiques sous les enjeux techniques, quand les intercommunalités s’emparent de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (Gemapi), comme la loi les y oblige depuis le 1er janvier 2018. Les 1er et 3 décembre, neuf territoires accompagnés depuis 2016 par l’Etat ont montré la diversité des voies compatibles avec les exigences de cette compétence. Orchestrateur de l’appel à partenaires clôturé à cette occasion, le Centre d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) prépare une seconde consultation pour le début 2021.