MIDWeek 2020 : Moniteur Innovation Day, le replay

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Moniteur Innovation Day Supprimer France Supprimer Valider Valider

La deuxième édition du Moniteur Innovation Day était retransmise live le 19 octobre dernier à la Seine Musicale. Retrouvez ici le lien pour les replay des plénières d'ouverture et de clôture et des parcours thématiques.

Plus de 650 participants étaient présents lundi 19 octobre à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt pour la deuxième édition historique du Moniteur Innovation Day.

En présentiel ou en live, les participants ont pu suivre tout au long de la journée des interventions exceptionnelles.

Des interventions que nous vous proposons de revivre en replay vidéo dans la cadre de la #MIDWeek.

Vous trouverez donc ci-dessous le lien pour visionner le Replay :

Le programme

Dès aujourd’hui : L’intégralité des plénières d’ouverture et de clôture et les programmes : L’impératif des Performances et Le Challenge Environnemental.

Jeudi 22/10 : La Révolution des Usages



Vendredi 23/10 : Le Big Bang Culturel

NB : les personnes déjà inscrites pour assister à MID 2020 ont d’ores et déjà reçu un mail pour le visionnage.