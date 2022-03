MID Matériels : les bonnes recettes pour des machines opérationnelles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée MID Matériels Supprimer Produits et matériels Supprimer France Supprimer Colas Supprimer Fayat Supprimer Spie batignolles Supprimer Chantiers Supprimer Valider Valider

La deuxième journée de l’évènement digital MID Matériels sera consacrée à l’urbanisation, l’acceptabilité, l’approvisionnement et la disponibilité. L’occasion pour les professionnels du BTP, directeurs matériels, chefs d’entreprise et constructeurs, de faire un état des lieux des défis du moment.

La multiplication des chantiers en ville est une réalité qui anime le secteur du BTP. Avec des zones de travaux toujours plus contraintes, des exigences de plus en plus élevées pour limiter les nuisances environnementales qu’elles soient sonores ou liées à la pollution de l’air, l’adaptation est le maître mot des professionnels comme des matériels. Et, il en sera question lors de cette deuxième journée de MID Matériels (12 et 13 avril 2022).

Le point sur les ZFE…

Pour commencer la réflexion, Emmanuel Michaux, directeur Mobilité et Services Urbains, en charge de l’offre ZFE chez Egis fera le point sur le déploiement des zones à faibles émissions (ZFE) et les défis qu’elles imposent aux professionnels du BTP.

Un état des lieux qui nourrira aussi la 1e table-ronde de la journée baptisée « Acceptabilité des riverains, accès restreints et espaces contraints : la nouvelle équation urbaine de la machine ». Réunissant Grégory Fouant de Spie Batignolles (directeur des services Matériel – Méthodes & du GIE Fabrication Additive), Michel Poncelet de Colas (directeur Equipement Projets bas carbone et sécurité) et Marianne Ricci de GRDF (directrice territoriale IDF), elle permettra de penser l’avenir des engins urbains. Quels seront leurs futurs atouts ? Est-ce que les critères d’hier sont encore pertinents ? Plusieurs réponses seront apportées.

Des machines qui doivent se tenir prêtes !

Lors de la 2e table-ronde, Raphaël Boza (directeur Matériel et Investissement de Razel-Bec) et Philippe Cohet (président d’Uperio et président de la fédération du DLR) partageront leurs bonnes recettes pour avoir des matériels disponibles et opérationnels. Comment assurer la fiabilité des machines ? Quels outils et méthodes pour améliorer leur disponibilité ? Faut-il repenser en profondeur la gestion-même des flottes ? Ils livreront leurs analyses et reviendront également sur les tensions industrielles et géopolitiques qui provoquent des difficultés mondiales d’approvisionnement. Un contexte qui peut être propice à plus d’innovation et de coordination…

Enfin, tout au long de la journée, plusieurs constructeurs (JCB, Manitou, Merlo, Dieci, Bergerat Monnoyeur…) présenteront leurs solutions de matériels adaptées aux contraintes de la ville et plus largement du terrain.

Pour ne rien manquer de l'évènement, rendez-vous ici pour vous inscrire gratuitement.