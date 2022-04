MID Matériels : le futur des engins s’écrit maintenant

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée MID Matériels Supprimer France Supprimer Engin de chantier Supprimer Chantiers Supprimer Valider Valider

L’évènement digital MID Matériels revient les 12 et 13 avril pour sa deuxième édition. Autour de l’innovation, deux journées de rencontres et d’échanges, réunissant utilisateurs loueurs et fabricants, sont prévues pour l’occasion. Transition énergétique, enjeux urbains, logistiques et numériques…Tous les sujets seront passés au crible.

Comment la machine s’adapte aux défis de décarbonation du secteur ? Sur quelles énergies et motorisations peut-elle s’appuyer ? Quelle offre propose les constructeurs ? Comment se préparer aux réglementations environnementales en ville et faire face aux tensions de disponibilité des matériels actuelles ? Les préoccupations des professionnels du BTP et les réponses qu’ils apportent dessinent dès à présent les perspectives futures des matériels.

Ces défis, ils doivent les relever tous ensemble et avec le soutien des fédérations professionnelles : Evolis Symop, FNTP, Seimat, DLR et encore Connexion 21 qui sont aussi partenaires de l’évènement. C’est pourquoi, le Moniteur Matériels a tenu à regrouper tous les acteurs (entreprises utilisatrices, loueurs, énergéticiens et fabricants) au sein d’un espace d’échanges et de partage 100 % digital et accessible gratuitement.

Un secteur qui fait front commun

Alors que les carnets de commandes des constructeurs ont atteint des niveaux records en 2021, les pénuries de matériaux et de composants ainsi que les tensions industrielles et géopolitiques impactent actuellement la disponibilité des matériels. Pas question cependant de baisser les bras.

Les engagements de transition énergétique sont là pour le rappeler. 14 directeurs matériels et experts dans leur domaine, issus des groupes Kiloutou, Eiffage, TotalEnergies, Loxam, Colas, France Hydrogène, Eurovia… viendront expliquer leurs solutions et stratégies pour faire face à la situation lors de tables rondes thématiques. Autant de témoignages qui s’associeront à ceux de nos grands témoins, parmi lesquels Hélène Chauviré, manager et co-responsable du pôle d’expertise Atténuation du cabinet de conseil Carbone 4, et Emmanuel Michaux, directeur mobilité et services urbains, en charge de l'offre ZFE au sein du groupe Egis.

En parallèle, plusieurs de leurs partenaires industriels, Bergerat Monnoyeur, Merlo, Manitou, JCB, Dieci… partageront aussi leurs dernières avancées technologiques et leurs retours d’expérience.

Une occasion de se retrouver

Décrypter les grands défis du secteur des matériels de construction à travers un programme éditorial exceptionnel pensé par la rédaction du Moniteur Matériels, telle est l’ambition première de MID Matériels. Et, pour y parvenir, l’évènement peut compter sur une programmation et des intervenants de qualité qui pourront aussi partager, échanger et se rencontrer grâce à notre outil de mise en relation dédié.

Suivez ce lien pour vous inscrire gratuitement à MID Matériels !