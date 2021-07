MID 2021 se penche sur l’avenir des territoires… et des start-up

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Moniteur Innovation Day Supprimer Collectivités locales Supprimer Start-up Supprimer Leonard Supprimer Bouygues Construction Supprimer Suez Supprimer Société du Grand Paris Supprimer Loxam Supprimer Paris Habitat Supprimer Edouard François Supprimer Banque des territoires Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Valider Valider

En plus de la MID Tech, la troisième édition du Moniteur Innovation Day fait la part belle aux problématiques territoriales. Adaptation au changement climatique, acceptation des chantiers et enjeux de la densité… Autant de thématiques portées par des acteurs publics et privés.

Mardi 6 juillet, tous les dirigeants de la construction se donnent rendez-vous à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt pour se plonger dans les grandes mutations qui bousculent le BTP.

A côté des thématiques de nouveaux usages des bâtiments, de l’adaptation des infrastructures ou encore de l’impact des start-up sur les chantiers (lire encadré), le Moniteur Innovation Day consacre, pour la première fois, une séquence entière aux problématiques portées par les territoires.

Sur le même sujet MID : programme, inscription et infos pratiques

A partir de 17h, sur la scène du grand auditorium, trois binômes public/privé aborderont tour à tour les enjeux actuels des acteurs de l’aménagement du territoire.

Celui de la densité d’abord. Stéphane Dauphin, directeur général de Paris Habitat, et l’architecte Emmanuel François évoqueront leurs réponses au défi « Plus de logements, moins d’étalement » qui tiraille les collectivités aujourd’hui.

Bernard Cathelain, membre du directoire de la Société du Grand Paris, et Stéphane Hénon, directeur général de Loxam, évoqueront les solutions permettant de suivre le chemin de crête « Plus de chantiers, moins de nuisances ».

Enfin, Antoine Troesch, directeur de l’investissement à la Banque des Territoires, et Matthieu Baille de Suez Smart and Environmental Solutions, évoqueront les réponses locales aux enjeux climatiques : « Plus de degrés, moins de clim ».