Micro-Zone d’Activités de Weyersheim : obtention d’une autorisation environnementale en régularisation pour l’aménagement d’une zone de compensation

L’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale en régularisation pour l’aménagement d’une zone de compensation près de la Micro-Zone d’Activités de Weyersheim a été publiée le 7 janvier 2021.

L’arrêté préfectoral publié le 7 janvier 2021 permettra à la Communauté de communes de la Basse-Zorn (Bas-Rhin) de réaliser une zone de compensation près de la Micro-Zone d’Activités (MZA) de Weyersheim. Celle-ci prendra place le long de la Zorn. Elle aura comme objectif la création d’un milieu humide fonctionnel d’une surface de 6 ha composé de creusement de dépression sur 2,4 ha, 3 ha de prairies humides et 0,6 ha d’implantation de boisement et de milieux arbustifs. L’arrêté préfectoral détaille l’ensemble des prescriptions spécifiques par rapport à ces mesures compensatoires, dont notamment les descriptifs, les modalités de gestion et les garanties de pérennité de la zone. La mise en œuvre devra intervenir dans un délai de 18 mois.

Pour information, il s’agit d’une autorisation environnementale en régularisation puisque l’aménagement de la MZA de Weyersheim (Bas-Rhin) a été réalisé en 2013. L’implantation de cette zone d’activités du Ried, sous la maitrise d’ouvrage de la Communauté de communes de la Basse-Zorn (Bas-Rhin), a conduit à la destruction de 1,14 ha de zone humide. Les études relatives à ces impacts n’ont pas été réalisées lors de la conception du projet. La Communauté de communes de la Basse-Zorn (Bas-Rhin) a donc déposé une demande d’autorisation environnementale pour la régularisation de la MZA de Weyersheim en février 2020. L’enquête publique correspondante s’est déroulée du 24 août au 11 septembre 2020. Le commissaire enquêteur Zilliox Nicolas a émis un avis favorable par rapport aux mesures proposées le 6 octobre 2020.