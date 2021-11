Michel André, premier président d’Ecominéro

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer REP BTP Supprimer Ecominero Supprimer France Supprimer Cemex Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Le directeur général de Cemex Matériaux Europe de l'Ouest vient de prendre la présidence de l'éco-organisme, créé le 14 octobre 2021 à l'initiative de la filière des produits et matériaux de construction d'origine minérale.

Alors que le ministère de la Transition écologique vient d’officialiser le report pour un an de la REP bâtiment (PMCB), Ecominéro, éco-organisme crée le 14 octobre 2021 à l'initiative de la filière des produits et matériaux de construction d'origine minérale vient de dévoiler le nom de son premier président. Son nom : Michel André, l’actuel directeur général de Cemex Matériaux Europe de l'Ouest.

Dans un communiqué, il a déclaré : « Dans un contexte de nécessaire accélération des transitions pour bâtir durable, il est essentiel de favoriser le développement de l’économie circulaire et de contribuer à la préservation des ressources naturelles. La spécificité d’Ecominéro est de se concentrer sur son domaine d’expertise, à savoir la gestion des déchets inertes du bâtiment, qui présente un potentiel de reprise et traitement d’environ 30 millions de tonnes de déchets inertes par an. C’est grâce à un réseau industriel et un maillage territorial uniques en France qu’Ecominéro offre les solutions d’économie circulaire les plus matures au service des entreprises et artisans du bâtiment. »

