« Mettons les RER métropolitains à l’ordre du jour », Jean-Claude Degand, président du think-tank Mobilités 2050

Ancien directeur des projets périurbains à la SNCF, Jean-Claude Degand conjugue son expertise professionnelle et ses convictions militantes au service du train et du vélo. Depuis 2005, il dirige la société de conseil et d’édition Itinéraires & Territoires, consacrée aux mobilités durables. Ce thème porte son engagement politique et citoyen de président du think-tank Mobilités 2050 et de délégué national aux transports et aux mobilités de Territoires & Progrès, mouvement de centre-gauche animé par les ministres Jean-Yves Le Drian et Oliver Dussopt.