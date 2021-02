Métropole Nice Côte d’Azur : le projet de ligne 4 du tramway passera en concertation publique jusqu’à fin mars 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Concertation Supprimer Valider Valider

La phase de concertation publique du projet de ligne 4 du tramway se déroulera jusqu’au 31 mars 2021 à Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var et Nice.

Le projet de ligne 4 du tramway, dans la métropole Nice Côte d’Azur, est passé en concertation publique le 15 février 2021. Le dossier d’aménagement est à la disposition des habitants de Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var et Nice (Alpes-Maritimes) jusqu’au 31 mars prochain. De plus, un registre électronique est disponible sur le site de la métropole. « Cette concertation est l’occasion de rendre publics les différents tracés étudiés, de comparer leurs forces et faiblesses, d’indiquer les arguments du tracé préférentiel, de façon, ensuite, à recueillir les remarques des Laurentins dans une démarche participative », selon les explications de Thomas Berettoni, premier adjoint au maire de Nice.

Pour rappel, cette nouvelle ligne de tramway desservira les villes de Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var, et les connectera au réseau de la Plaine du Var. Elle sera longue de 7,1 km : 1,3 km pour Nice, 1,8 km pour Saint-Laurent-du-Var et 4 km pour Cagnes-sur-Mer.